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توتنهام يكتسح سوتهامبتون بخماسية في ليلة توهج كين

الرياضة

توتنهام يكتسح سوتهامبتون بخماسية في ليلة توهج كين
Reuters Matthew Childs
توتنهام يكتسح سوتهامبتون بخماسية في ليلة توهج كين
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تغلب نادي توتنهام هوتسبير على ضيفه سوتهامبتون، بخمسة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم، في افتتاح المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ).

وتناوب على تسجيل خماسية توتنهام، الدولي الإنجليزي المتألق هاري كين (هاتريك)، في الدقائق (22، 39 و67)، وديلي ألي (49)، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين (67)، بينما سجل المغربي سفيان بوفال، والصربي وشان تاديتش، هدفي سوتهامبتون، في الدقيقتين (64 و82).

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وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتا في سلم ترتيب البريمير ليغ، بينما بقي سوتهامبتون في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.

المصدر: RT

عمر بيكضاض

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