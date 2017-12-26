قبل أشهر من المونديال.. فضيحة سامباولي تهز أركان منتخب الأرجنتين (فيديو)

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، خورخي سامباولي، في مشادة مع الشرطة المحلية، وهو في حالة غير طبيعية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الشرطة الأرجنتينية، أوقفت سامباولي في إحدى نقاط التفتيش، أمس، عندما كان عائدا بسيارته من حفل زفاف ابنته، الشيء الذي أغضب المدرب الأرجنتيني، الذي كان تحت تأثير الكحول، ليدخل في مشادة مع الشرطة، وهو ما أسفر عن احتجازه.

وقد لا يؤثر ما حدث لسامباولي على تحضيرات المنتخب الأرجنتيني لمونديال روسيا، ولكن سيبقى نقطة سوداء في مسار وتاريخ المدرب الذي عرف بصرامته وانضباطه طيلة مسيرته.

La pelea de Jorge Sampaoli en un control policial: "Boludo, cobrás 100 pesos por mes"

Tristísimo que un DT de la selección que debe educar y dar el ejemplo tenga estas acciones. ¡Repudiable! 🤦‍♂️

pic.twitter.com/xcQxn3fdJb — Martiniano Ferrer (@martinianolp) 25 декабря 2017 г.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قد عين مطلع يونيو/حزيران الماضي، سامباولي مدربا جديدا للألبيسيليستي. ونجح في تحديه الأول مع المنتخب الأرجنتيني، بعدما قاد "التانغو" لبلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018، بعد البداية المتعثرة في التصفيات، وسيكون التحدي المقبل لسامباولي، هو قيادة منتخب الأرجنتين للتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

المصدر: 101greatgoals.com

عمر بيكضاض