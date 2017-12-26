بطولة الشطرنج.. السعودية تسمح بمشاركة القطريين والإسرائيليون يطالبون بتعويضات

قال رئيس الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج، اليوم، إنه يسعى للحصول على تعويضات من منظمي بطولة للشطرنج تجري في السعودية، بعد أن رفضت المملكة منح اللاعبين الإسرائيليين تأشيرات دخول إليها.

وتنص لوائح الاتحاد العالمي للشطرنج وهو منظم البطولة، على وجوب عدم رفض مشاركة أي لاعب في البطولة. ولكن لم يحصل لاعبون من إسرائيل، ولا قطر، ولا إيران في البداية على تأشيرات دخول.

لكن الاتحاد العالمي أعلن أمس، أنه "حصل على تأشيرات دخول لقطر، وإيران" إلا أن مسؤولي الاتحاد فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين السعوديين بالسماح للإسرائيليين بدخول المملكة للمشاركة في المباريات.

واتهم الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج السعودية بتضليل الاتحاد الدولي من أجل أن تتمكن من استضافة البطولة التي بدأت منافساتها اليوم في الرياض.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي ليئور ايزنبرغ، في بيان "كافة تصريحاتهم السابقة كانت معاكسة"، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يسعون للحصول على تعويضات مالية من الاتحاد العالمي للشطرنج لسبعة لاعبين إسرائيليين "تضرروا مهنيا وماليا" من هذه القضية.

وأضاف أنه سيطالب بـ"الإلغاء الفوري" لكافة مباريات الاتحاد الدولي للشطرنج المقرر إجراؤها في السعودية في العامين المقبلين.

المصدر: وكالات