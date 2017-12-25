التركي فاتح تيريم يعرض منصبا على لاعب حاول الانتحار

عرض التركي فاتح تيريم، مدرب فريق غلطة سراي التركي، في لفتة إنسانية، على الإيفواري إيمانويل إيبوي، اللاعب السابق لفريقي أرسنال الإنجليزي وغلطة سراي، العمل في مدرسة الفريق.

وقال إيبوي في مقابلة مع "Daily Mirror"، إنه واجه مشاكل مالية بعد الطلاق من زوجته، التي استولت على كل ممتلكاته، واعترف المدافع السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، بأنه كان قريبا من الانتحار.

Eboue: “Galatasaray'da Fatih Hoca bana görev verirse çok mutlu olurum. Fatih Terim benim babamdır. Onu çok seviyorum. Onun için her şeyi yaparım. Çünkü onu çok seviyorum.” (Ajansspor) pic.twitter.com/MtW0waYcCv — İnandık Biz Sizlere (@inandkbzszlere) 24 декабря 2017 г.

وعرض فاتح تيريم، عند علمه بمشاكل الإيفواري المالية ومحاولته الانتحار، عليه العمل كمدرب في أحد فرق الفئات العمرية للأطفال في غلطة سراي، وذلك وفقا لـ شبكة "CNN".

ويواجه إيمانويل إيبوي مشاكل صحية كبيرة، فقد كشفت الفحوصات الطبية، التي أجراها، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إصابته بفيروس نقص المناعة "الإيدز".

وتوج إيمانويل إيبوي (34 عاما)، مرتين مع أرسنال ببرونزية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز بكأس البلاد. بينما أحرز لقب بطل الدوري التركي مع غلطة سراي.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي