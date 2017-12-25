بطل أمريكي يهنئ بلاده بعيد الميلاد على طريقته الخاصة

هنأ البطل الأمريكي في الفنون القتالية المختلطة ميت ميتريون، مواطني بلاده بعيد الميلاد المجيد، بنشره صورة للنزال الذي أسقط فيها منافسه الروسي فيودور يميليانينكو، بالضربة القاضية.

ونشر المقاتل الأمريكي الصورة على موقعه في إنستغرام، وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد مجيد أمريكا. هذه هدية لك".

وبعد ذلك، عاد ميتريون ليعلق على الصورة مجددا، ويؤكد أنه كان يمزح، لأن النزال لم يكن يعني شيئا.

يذكر أن ميتريون كان قد أسقط منافسه يميليانينكو بالضربة القاضية الفنية، في النزال الذي جمعهما في الـ24 يونيو/حزيران الماضي، وكانت تلك الخسارة الخامسة للمقاتل الروسي (41 عاما)، في مسيرته الحافلة، التي حقق خلالها 36 فوزا في 41 نزالا.

المصدر: لينتا

عمر بيكضاض