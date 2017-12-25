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بالفيديو.. دينامو قازان يتوج بكأس روسيا للكرة الطائرة

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بالفيديو.. دينامو قازان يتوج بكأس روسيا للكرة الطائرة
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احتفظ فريق دينامو قازان للسيدات، بلقب بطل مسابقة كأس روسيا للكرة الطائرة، على حساب ضيفه "ينيسي" من مدينة كراسنويارسك، إثر تغلبه عليه في نهائي الأربعة، في مدينة قازان.

ولم تواجه سيدات دينامو قازان أي صعوبة في الفوز على سيدات ينيسي بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع: (25-20، 25-18، 25-20) نقطة.

وعانق فريق دينامو قازان كأس روسيا، للمرة الرابعة في تاريخه (2010، 2012، 2016، 2017)، وذلك، منذ تأسيسه في العام 2002.

في حين توج فريق بروتون من مدينة ساراتوف بالميداليات البرونزية على حساب فريق "أورالوتشكا" من مدينة يكاترينبورغ، عقب فوزه عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مباراة تحديد المركز الثالث.

المصدر: "تاس"

نايف الكوردي

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