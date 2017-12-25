بالفيديو.. دينامو قازان يتوج بكأس روسيا للكرة الطائرة
احتفظ فريق دينامو قازان للسيدات، بلقب بطل مسابقة كأس روسيا للكرة الطائرة، على حساب ضيفه "ينيسي" من مدينة كراسنويارسك، إثر تغلبه عليه في نهائي الأربعة، في مدينة قازان.
ولم تواجه سيدات دينامو قازان أي صعوبة في الفوز على سيدات ينيسي بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع: (25-20، 25-18، 25-20) نقطة.
Кубок России остается в Казани!🏆😍— Динамо-Казань (@vcdinamokazan) December 25, 2017
Эмоции команды, церемония награждения и самые лучшие моменты матча – как всегда, в материале #ДинамоКазаньТВ
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وعانق فريق دينامو قازان كأس روسيا، للمرة الرابعة في تاريخه (2010، 2012، 2016، 2017)، وذلك، منذ تأسيسه في العام 2002.
Наш стартовый состав на финал!#ДинамоКазань#ИграемЯркимиКраскамиpic.twitter.com/NrSontBG86— Динамо-Казань (@vcdinamokazan) December 24, 2017
في حين توج فريق بروتون من مدينة ساراتوف بالميداليات البرونزية على حساب فريق "أورالوتشكا" من مدينة يكاترينبورغ، عقب فوزه عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مباراة تحديد المركز الثالث.
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ВСЁЁЁ!!! ПОБЕЕЕЕЕДААААА!!! 4 РАЗ В ИСТОРИИ!!!
МЫ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ 2017!!!
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المصدر: "تاس"
نايف الكوردي