نادال ينهي عام 2017 في صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين

أنهى الإسباني رافائيل نادال عام 2017 في صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين، بعد إعلان القائمة الجديدة اليوم.

وحقق نادال إنجازات رائعة هذه العام، أبرزها تتويجه بلقبين في بطولات الجراند سلام، حصدهما في بطولة أمريكا المفتوحة، وفرنسا المفتوحة "رولان جاروس".

وجاء النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر في المركز الثاني، في تصنيف لاعبي التنس المحترفين، تلاه البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الثالث.

وحل الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الرابع، ثم النمساوي دومينيك تيم في المركز الخامس، تلاه الكرواتي مارين شيليتش في المركز السادس.

واحتل البلجيكي ديفيد جوفين المركز السابع، متبوعا بالأمريكي جاك سوك في المركز الثامن، بينما جاء السويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز التاسع، ثم الإسباني بابلو كارينيو في المركز العاشر.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض