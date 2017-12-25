الاتحاد الروسي لألعاب القوى يختار أفضل رياضي ورياضية لعام 2017

تصدر العداء سيرغي شوبينكوف، وبطلة العالم في الوثب العالي ماريا لاسيتسكيني، التصويت الذي طرحه الاتحاد الروسي لألعاب القوي، لاختيار أفضل رياضي ورياضية لعام 2017.

واختيرت لاسيتسكيني أفضل رياضية في روسيا لعام 2017، بعدما قدمت موسما رائعا، فازت خلاله بجميع المسابقات الـ18، التي شاركت فيها، بما في ذلك مسابقة الوثب العالي في بطولة العالم في لندن، ونهائي الدوري الماسي.

وكانت لاسيتسكيني ضمن قائمة عشر رياضيات مرشحات لنيل جائز أفضل رياضية لعام 2017، حسب الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إلا أن النجم الروسية لم تدخل القائمة النهائية، والتي ضمت 3 رياضيات.

أما اختيار شوبينكوف كأفضل رياضي لعام 2017 في روسيا، فقد جاء بعدما أحرز المركز الأول في سباق 110 أمتار حواجز، في لقاء بروكسل الدولي، المرحلة النهائية للدوري الماسي لألعاب القوى، إضافة إلى تتويجه بميدالية فضية في سباق 110 أمتار حواجز في بطولة العالم لأم الألعاب، التي أقيمت في لندن، في أغسطس/آب الماضي.

المصدر: rsport.ria.ru

عمر بيكضاض