من سيخلف الجزائري محرز على عرش الكرة الإفريقية؟

بدأت ملامح الإجابة عن هذا السؤال في التشكل بعدما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مؤخرا عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017، وضمت ثلاثة لاعبين.

وجاء الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي على رأس المرشحين لخلافة الجزائري رياض محرز، الذي توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي العام الماضي.

ويعيش صلاح أفضل الفترات في مسيرته الكروية حاليا، إذ يقدم أداء لافتا مع ليفربول منذ انضمامه للفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية، ويتقاسم الفرعون المصري حاليا صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع مهاجم نادي توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين، بـرصيد 15 هدفا.

على المستوى الدولي، ساهم صلاح بشكل كبير في تأهل منتخب "الفراعنة" لمونديال 2018، والمشاركة في العرس الكروي العالمي للمرة الأولى منذ 1990.

وسيكون زميل صلاح في ليفربول، السنغالي ساديو مانيه، منافسا له على نيل جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2017، بعدما قاد منتخب بلاده لبلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018، أما ثالث الأسماء المنافسة لصلاح على الجائزة، فهو لاعب بوروسيا دورتموند،، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي، وأفضل لاعب إفريقي لعام 2015.

ورغم المنافسة الشرسة، فحظوظ صلاح في التتويج بالجائزة تبقى وافرة، وفي حالة نجاحه في ذلك، فسيكون ثاني مصري ينال الجائزة بعد مواطنه محمود الخطيب نجم الأهلي السابق ورئيس النادي حاليا، الذي حصد اللقب عام 1983.

وسيعلن "الكاف" عن الفائز بجائز أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، خلال حفله السنوي، الذي سيقيمه في الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل، في العاصمة الغانية أكرا.

المصدر: RT

عمر بيكضاض