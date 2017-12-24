عقوبة قاسية بحق مهاجم ساوثهامبتون تشارلي أوستن

أعلن الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، إيقاف مهاجم ساوثهامبتون تشارلي أوستن 3 مباريات بعد أن أدمى وجه الدنماركي يوناش لوسل حارس هادرسفيلد.

وخرج لوسل من المباراة بوجه دام وقد تكون أنفه كسرت إثر الحادث الناجم عن اندفاع أوستن بقوة نحوه، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم السبت.

ويعتبر أوستن حاليا في أعلى مستوى، وافتتح التسجيل لفريقه في (د.24) من الشوط الأول، لكن الضيف هادرسفيلد تمكن من إدراك التعادل.

وقال الاتحاد في بيان: "سيوقف تشارلي أوستن عن المباريات الثلاث التالية لساوثهامبتون بسبب سلوكه العنيف، لقد قبل العقوبة، لكنه اعتبر أنها مفرطة، وهو ما رفضته لجنة فض النزاعات المستقلة".

وأوضح البيان: "تورط المهاجم في حادث وأفلت من حكام المباراة، لكن شريط الفيديو أظهر ما قام به خلال مباراة، السبت، ضد هادرسفيلد تاون".

وسيغيب أوستن (28 عاما) عن مباراتي فريقه خارج أرضه ضد توتنهام ومانشستر يونايتد، وعن مباراة ثالثة على أرضه ضد كريستال بالاس في 2 يناير/كانون الثاني.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير