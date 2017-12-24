السعودية تمنع إسرائيليين من دخولها للمشاركة في بطولة للشطرنج

أعلن إسرائيل جيلفر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أن السعودية رفضت منح تأشيرات دخول لـ7 منافسين إسرائيليين من أجل المشاركة في بطولة للشطرنج تستضيفها المملكة.

ولم يسبق للسعودية استضافة أي إسرائيليين بشكل رسمي خاصة وأنها لا ترتبط معها بعلاقات رسمية.

وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، إن السعودية "لم تصدر ولن تصدر تأشيرات دخول للمنافسين الإسرائيليين"، مضيفا أن البطولة ستقام كما هو مخطط لها.

إقرأ المزيد

وقال مركز التواصل الدولي في السعودية في بيان رسمي له، إن أكثر من 180 منافسا سيشاركون في البطولة.

وقال ليئور إيزينجر المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج إن عدة أطراف تسعى حاليا لتأمين مشاركة المنافسين الإسرائيليين في البطولة.

في حين أوضح مسؤول بالاتحاد الدولي للشطرنج أن هذه ليست بطولة للعالم، وكل لاعب يجب أن يكون له الحق في المشاركة على أسس تتعلق بالاحتراف بغض النظر عن مكان صدور جواز سفره أو الأختام التي يحملها.

وكان الاتحاد الدولي قد قال في نوفمبر الماضي، إنه يبذل "جهودا هائلة" من أجل ضمان حصول جميع المنافسين على تأشيرات دخول للسعودية.

المصدر: وكالات

فادي سيمير