الجزيرة الإماراتي ينهي تعاقده مع الفرنسي ديارا

أعلن نادي الجزيرة حامل لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأحد، إنهاء تعاقده مع الفرنسي لاسانا ديارا (32 عاما)، وسط تقارير عن اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه.

وجاء إعلان الجزيرة عن إنهاء التعاقد مع ديارا عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

رسميا: شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم تنهي تعاقدها مع لاعب الوسط الفرنسي لاسانا ديارا بالتراضي



Official: Al Jazira Football Company terminate the contract with the French midfielder Lassana Diarra by mutual consent pic.twitter.com/u7rEHhvWmb — نادي الجزيرة 🇦🇪الفخر العالمي🏆 (@AlJazira_uae) 24 декабря 2017 г.

وانضم ديارا الذي سبق له الدفاع عن ألوان ناديي تشلسي وأرسنال الإنجليزيين، وريال مدريد الإسباني، وأنجي ولوكوموتيف موسكو الروسيين، ومرسيليا الفرنسي، إلى الفريق الإماراتي في أبريل/نيسان الماضي.

Следующий новичок "ПСЖ". Вы удивитесь, но за него не заплатят ни центаhttps://t.co/O214pXoD3upic.twitter.com/0ScDPOb7II — Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 24, 2017

ولم يشارك ديارا مع ناديه الإماراتي سوى في أربع مباريات في ظل إصاباته المتكررة.

وغاب ديارا عن تشكيلة المدرب الهولندي للنادي هينك تين خلال كأس العالم للأندية التي استضافتها أبوظبي مؤخرا، وحل فيها النادي الإماراتي في المركز الرابع.

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وأشارت تقارير صحافية في الفترة الأخيرة إلى سعي نادي سان جيرمان لضم ديارا إلى صفوفه، لتعزيز مركز الوسط الدفاعي. وردا على سؤال بهذا الشأن، قال المدرب الإسباني لنادي العاصمة الفرنسية أوناي إيمري إنه "لم يتحدث بخصوص لاعبين جدد مع إدارة النادي".

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر