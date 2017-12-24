مانشستر سيتي يمدد عقد صخرة دفاعه أوتاميندي لغاية 2022

جددت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي عقد المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي لمدة عامين، لينتهي تعاقده عام 2022.

وفرض أوتاميندي نفسه صخرة لدفاع الفريق السماوي خلال الموسم الجاري، كما يعتبر من أبرز لاعبي السيتي الذي يتصدر البريمير ليغ.

Nicolas Otamendi is the latest Man City star to sign a new contract, writes @Sammy_Goalhttps://t.co/HwEqVtghImpic.twitter.com/umrXs0sXZg — Goal (@goal) December 24, 2017

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ويغرّد السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ55 نقطة وبفارق مريح بـ13 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، كما أنه تأهل أول مجموعته إلى دور الستة عشر من دور أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".

وانضم اللاعب الأرجنتيني إلى مانشستر سيتي صيف 2015 قادما من فالنسيا الإسباني بـ 50 مليون دولارا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر