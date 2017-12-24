وفد إعلامي عربي يوجه رسالة للفيفا بشأن سوريا

وجه وفد إعلامي عربي، اليوم الأحد، رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفك الحظر والسماح للمنتخبات السورية باللعب على أرضها وبين جمهورها.

ويزور الوفد الإعلامي العربي حاليا سوريا للمشاركة في "ملتقى الإعلام الرياضي العربي" في العاصمة دمشق.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة: "الرياضة رسالة سلام وثقافة حوار وقد أصبحت في سورية حالة وطنية استطاعت أن تجمع الملايين".

من جهته قال رئيس الوفد صالح الراشد من الأردن: "زيارتنا إلى سوريا ومشاركتنا في ملتقى الإعلام العربي رسالة نوجهها إلى اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لفك الحظر والسماح للمنتخبات السورية باللعب على أرضها وبين جمهورها الأمر الذي يساعد في تحقيق إنجازات جديدة للرياضة السورية". بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

إلى ذلك، صرح رئيس الاتحاد الآسيوي السابق للصحافة الرياضية محمد قاسم من البحرين: "مشاركة الوفد هي الخطوة الأولى وستكون هناك خطوات أخرى بوفد أشمل يجمع إعلاميين آسيويين وأوروبيين".

ولفت قاسم إلى أن هناك مشروعا كبيرا سيبدأ قريبا من خلال النادي الإعلامي الرياضي الدولي ومقره في تونس سيجمع إعلاميين رياضيين من كل دول العالم ومن ضمنهم إعلاميون رياضيون سوريون.

يشار إلى أن "ملتقى الإعلام العربي الرياضي" ينعقد الثلاثاء القادم في مبنى الاتحاد الرياضي العام في دمشق تحت شعار "الرياضة رسالة سلام وثقافة حوار" ويناقش دور الإعلام الرياضي السوري في إبراز الإنجازات الرياضية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

المصدر: سانا

فادي سيمير