ليستر يفرض التعادل على اليونايتد في الوقت القاتل

سجل ليستر سيتي هدفا في الوقت القاتل منحه التعادل مع ضيفه مانشستر يونايتد 2-2، اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وعجز مانشستر يونايد عن تعويض خسارته أمام بريستول سيتي وفقدان لقبه في كأس الرابطة (الأربعاء الماضي).

تقدم ليستر بهدف لجيمي فاردي في (د.27)، ثم مالت الكفة لمصلحة مانشستر الذي سجل هدفين عبر الإسباني خوان ماتا الذي سجل ثنائية في (د.40 و60).

وكان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في طريقه إلى الفوز قبل أن يدرك هاري ماغواير التعادل في (د.90+4)، علما بأن ليستر لعب في ربع الساعة الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد دانييل امارتي لنيله إنذارين.

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وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بهذا التعادل 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، أما ليستر سيتي فبات في المركز الثامن برصيده 27 نقطة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير