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الخفافيش تسقط أمام الغواصات الصفراء في الليغا

الرياضة

الخفافيش تسقط أمام الغواصات الصفراء في الليغا
@valenciacf_en
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تعرض فالنسيا لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه فياريال بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، ليخسر ثلاث نقاط ثمينة في محاولاته منافسة برشلونة على لقب الليغا.

سجل هدف اللقاء الوحيد الكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة (24)، وشهد اللقاء طرد لاعب من كل فريق، الإيطالي سيميوني زازا من فالنسيا في الدقيقة (60) ومانو تريغيروس من فياريال في الدقيقة (83).

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وبهذه النتيجة رفع فياريال رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 34 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT

أليكسي اسبر

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