وزارة التعليم العالي المصرية تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، بيانا لتوضيح حقيقة ما أثير من شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، حول فصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

ونفت الوزارة، اليوم السبت، ما تردد حول فصل صلاح وهو أحد طلبة المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم، وقالت إن شائعات فصل صلاح لا أساس لها من الصحة، وإنه مقيد بالفرقة الأولى بشعبة نظم المعلومات بالمعهد.

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وأضافت الوزارة أن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري برصيد 15 هدفا، تقدم بطلب للمعهد للاعتذار عن أداء الامتحانات المقبلة، بسبب احترافه خارج البلاد، وحرصا منها على مستقبله لاستكمال مسيرته الاحترافية، وافقت على وقف قيده حتى يتمكن من أداء الامتحانات خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لقواعد وقف قيد الطلاب في المعاهد العليا.

المصدر: صحيفة المصريون

أليكسي اسبر