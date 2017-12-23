لاتسيو يعود إلى سكة الانتصارات في "الكالتشيو"

عاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الأخيرتين، بفوزه الكبير على ضيفه كروتوني 4-0، اليوم السبت، ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على رباعية الفريق الفائز كل من جوردان لوكاكو في (د.56) وإيموبيلي في (د.78) ولوليتش في (د.86) وأندرسون في (د.89)

وتصالح لاتسيو مع جماهيره معوضا خسارته على أرضه أمام تورينو 1-3 في المرحلة قبل الماضية، وسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أتالانتا برغامو 3-3، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم وعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

في المقابل، تذوق كروتوني طعم الخسارة بعدما أنهى في المرحلة الماضية مسلسل هزائمه متتالية لـ 4 مباريات بفوزه على ضيفه كييفو فيرونا 1-0.

وهي الخسارة الحادية عشرة لكروتوني هذا الموسم، مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

ويلعب لاحقا جنوى مع بينيفينتو، وسبال مع تورينو، وساسوولو مع إنتر ميلان، وأودينيزي مع فيرونا، ونابولي مع سمبدوريا، وميلان مع أتالانتا، ويوفنتوس مع روما.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير