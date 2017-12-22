بولونيا يعود بالنقاط من أرض كييفو فيرونا في "الكالتشيو"

فاز بولونيا، على مضيفه كييفو فيرونا، بنتيجة 3-2، اليوم الجمعة، في مستهل منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

سجل للضيوف كل من ماتيا ديسترو في (د.4 و90) وسيموني فيردي في (د.50)، بينما أحرز لأصحاب الأرض المهاجم روبرتو إنغليسي في (د.32) والظهير فابريتسيو كاتشاتوري في (د.85).

وطرد أندريا بولي، لاعب وسط الفريق الزائر، في (د.81) بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة، بات بولونيا في المرتبة التاسعة برصيد 24 نقطة، بينما استقر كييفو عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر، وكلاهما بصفة مؤقتة لحين اكتمال منافسات الجولة.

وفي مباراة ثانية، عاد فريق فيورنتينا، بفوز صعب من أرض مضيفه كالياري 1-0.

أحرز السنغالي خوما بابكر هدف اللقاء الوحيد في (د.82).

وشهد اللقاء، إقصاء لاعب وسط أصحاب الضيافة، البرازيلي جواو بدرو، بالبطاقة الحمراء المباشرة، في الوقت بدل الضائع بداعي السلوك العنيف، في (د.90+3).

وبذلك، أصبح لفيورنتينا 26 نقطة ارتقى بها "مؤقتا" للمركز السابع، بينما توقف رصيد كالياري عند 17 نقطة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير