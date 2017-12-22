أتلتيك بيلباو يهزم ريال بيتيس بثنائية في "الليغا"

انتزع أتلتيك بيلباو، فوزا غاليا من مضيفه ريال بيتيس 2-0، اليوم الجمعة، في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل راؤول غارسيا في (د.36 من ركلة جزاء) وزهير فضال في (د.85 بالخطأ في مرماه).

وتلقى بيتيس، صدمة قوية في الشوط الأول، بطرد لاعبه جوردي أمات في (د.34).

وبهذا الفوز الثمين، رفع بيلباو رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر، في المقابل، تجمد رصيد بيتيس عند 21 نقطة وتراجع للمركز الـ 13.

المصدر: وكالات

فادي سيمير