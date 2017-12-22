حذف فضيتين أخريين لأولمبياد سوتشي 2014 من روسيا

قررت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، إلغاء نتائج 11 من الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "سوتشي 2014"، وإيقافهم عن المشاركة في الأولمبياد مدى الحياة.

وبالتالي فقد حذفت ميداليتان فضيتان من رصيد روسيا في الأولمبياد الشتوي الماضي، الأولى في ثنائي الزلاجات المختلط لألبيرت ديمتشينكو وتاتيانا إيفانوفا، والثانية لديمتشينكو في منافسات الفردي.

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МОК лишил саночников Демченко и Иванову серебра ОИ-2014 и пожизненно отстранил от Игр https://t.co/d6VMdIeZxVpic.twitter.com/jKipDYF3wS — Р-Спорт (@rsportru) December 22, 2017

وضمت قائمة المعاقبين أيضا، ثنائي التزلج السريع: إيفان سكوبريوف وأرتيوم كوزنتشوف، ثلاثي اختراق الضاحية: نيكيتا كريوكوف وألكسندر بيسميرتنيخ وناتاليا ماتفيوفا، وثنائي البوبسلي ليودميلا أودوبكينا ومكسيم بيلوغين. بالإضافة للاعبتي المنتخب الروسي لهوكي الجليد، تاتيانا بورينا وآنا شوكينا.

Саночники Демченко и Иванова лишены медалей Сочи-2014 https://t.co/rT17r3Vo3Y — Интерфакс (@interfax_news) December 22, 2017

وتواصل لجنة الانضباط برئاسة دينيس أوسفالد تحقيقاتها بشأن الرياضيين الروس الذين شاركوا في سوتشي، حيث يتم إعادة تحليل عيناتهم بحثا عن أي مواد محظورة أو أي دلائل تشير للتلاعب فيها.

وسيقوم ألبيرت ديمتشينكو مدرب المنتخب الروسي للزلاجات بتقديم استئناف لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس) يوم الاثنين القادم، حيث تحدث لوكالة (r-sport) الروسية بعد سماعه بالقرار قائلا: "ماذا يسعني أن أقول، سألجأ إلى المحكمة، أنا لم أقم بأي مخالفة للقوانين، لماذا يريدون تلطيخ اسمي النظيف"؟

Демченко: иски в CAS будут поданы уже в понедельник https://t.co/UIf8CAUzUCpic.twitter.com/Ii9XghJBJn — Р-Спорт (@rsportru) December 22, 2017

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يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية قررت في الخامس من الشهر الجاري، حظر مشاركة المنتخب الروسي في أولمبياد 2018، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، ولكنها قررت السماح بمشاركة الرياضيين الروس "النظيفين" فقط، تحت علم الأولمبياد.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر















