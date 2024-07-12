وقال الاتحاد السويسري لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل لإعلان تفاصيل تمديد تعاقد ياكين ومساعده مدير الكرة جيورجيو كونتيني، علما بأن ياكين، تسلم تدريب منتخب سويسرا قبل ثلاث سنوات.

Murat Yakin et Giorgio Contini prolongent leurs contrats https://t.co/5hXw2RYKWE — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 12, 2024

وحققت سويسرا إنجازا كبيرا في بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، ولم تهزم حتى خرجت بركلات الترجيح أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي السبت الماضي.

وتمكن منتخب سويسرا من تحقيق نتيجة التعادل مع ألمانيا المضيفة في دور المجموعات، وتغلب على منتخب إيطاليا حامل اللقب بهدفين مقابل لا شيء في دور الستة عشر قبل أن يخرج بركلات الترجيح أمام إنجلترا بعد تعالهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويتوقع أن يكون المنتخب السويسري ضمن قائمة المنتخبات الأفضل تصنيفا في إحدى المجموعات الأوروبية الـ12 المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر إجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في ديسمبر المقبل، حيث

سيتأهل متصدرو المجموعات الـ12 مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما تتأهل أربعة منتخبات من خلال لملحق.

المصدر: أ ب