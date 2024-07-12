وأكد الموقع الفرنسي، أن رينارد الذي أعلن أنه سيترك منصبه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب فرنسا للسيدات مع نهاية الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس خلال الفترة بين 26 يوليو الجاري و11 أغسطس المقبل، قد تلقى عرضين للعودة للعمل في القارة الإفريقية، من منتخبي نيجيريا ومصر أملا في الحصول على خدماته بعد نهاية مشواره مع سيدات فرنسا.

🚨EXCL: 🔵⚪️🔴🇫🇷 #EN |



💰 L'Égypte et le Nigeria ont formulé des offres officielles à Hervé Renard



➡️ Les Pharaons proposent 1.9M€ nets par an. Les Super Eagles offrent 2M€ nets.



👀 D'autres sélections africaines sont à l'affût



Avec @HanifBerkanehttps://t.co/8KK7MZHMuz pic.twitter.com/OcPzrLHqrr — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 11, 2024

وبحسب التقرير، فإن العرضين يقضيان بحصول رينارد على راتب سنوي يبلغ مليوني يورو.

وأكد "فوت ميركاتو"، أن هناك اهتماما من منتخب ثالث في إفريقيا للحصول على خدمات رينارد، لكن لم يصل له عرض رسمي حتى الآن، وسوف يناقش المدرب مصيره بشكل نهائي بعد مشاركته في أولمبياد باريس.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب "الفراعنة"، خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا في فبراير الماضي.

في المقابل، تولى جورج فينيدي قيادة منتخب نيجيريا في مايو الماضي.

وسبق لرينارد أن حقق نجاحات كبيرة في إفريقيا حيث توج بكأس أمم إفريقيا مع زامبيا وكوت ديفوار وقاد المغرب إلى بلوغ نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

كما حقق المدرب الفرنسي ثاني أفضل مشاركة للمنتخب السعودي في تاريخ كأس العالم، وذلك في نسخة "قطر 2022" عندما فاز على الأرجنتين (2-1)، قبل الخسارة بصعوبة أمام المكسيك وبولندا.

المصدر: "فوت ميركاتو"