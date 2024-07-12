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    الرياضة
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 13:16 GMT

    عرض مصري مفاجئ لإقناع مدرب شهير لتدريب "الفراعنة" خلفا لحسام حسن

    كشف موقع "فوت ميركاتو" أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قد تلقى عرضا لتدريب منتخب مصر خلفا لحسام حسن الذي عين مديرا فنيا لـ"الفراعنة" منذ بضعة أشهر فقط.

    عرض مصري مفاجئ لإقناع مدرب شهير لتدريب "الفراعنة" خلفا لحسام حسن

    وأكد الموقع الفرنسي، أن رينارد الذي أعلن أنه سيترك منصبه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب فرنسا للسيدات مع نهاية الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس خلال الفترة بين 26 يوليو الجاري و11 أغسطس المقبل، قد تلقى عرضين للعودة للعمل في القارة الإفريقية، من منتخبي نيجيريا ومصر أملا في الحصول على خدماته بعد نهاية مشواره مع سيدات فرنسا.

    وبحسب التقرير، فإن العرضين يقضيان بحصول رينارد على راتب سنوي يبلغ مليوني يورو.

    وأكد "فوت ميركاتو"، أن هناك اهتماما من منتخب ثالث في إفريقيا للحصول على خدمات رينارد، لكن لم يصل له عرض رسمي حتى الآن، وسوف يناقش المدرب مصيره بشكل نهائي بعد مشاركته في أولمبياد باريس.

    وكان اتحاد الكرة المصري أعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب "الفراعنة"، خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا في فبراير الماضي.

    في المقابل، تولى جورج فينيدي قيادة منتخب نيجيريا في مايو الماضي.

    وسبق لرينارد أن حقق نجاحات كبيرة في إفريقيا حيث توج بكأس أمم إفريقيا مع زامبيا وكوت ديفوار وقاد المغرب إلى بلوغ نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

    كما حقق المدرب الفرنسي ثاني أفضل مشاركة للمنتخب السعودي في تاريخ كأس العالم، وذلك في نسخة "قطر 2022" عندما فاز على الأرجنتين (2-1)، قبل الخسارة بصعوبة أمام المكسيك وبولندا.

    المصدر: "فوت ميركاتو" 

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