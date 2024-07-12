وتعرض منتخب أوروغواي للخسارة (0-1) على يد كولومبيا، في نصف نهائي البطولة القارية، على ملعب بنك أوف أمريكا في شارلوت (كارولينا الشمالية) فجر الخميس الماضي.

وقال ألونسو، خلال مقابلة نشرها الاتحاد الأوروغوائي لكرة القدم: "غييرمو فاريلا تعرض لعقوبة الطرد بعد المباراة، عقب اعتداء من مسؤول في منتخب كولومبيا، وردة فعل من جانبه".

وتابع: "باستثنائه هو، لا يوجد لاعب آخر معاقب باستثناء نيكو دي لا كروز، بسبب البطاقتين الصفراوين اللتين تلقاهما في ربع النهائي ونصف النهائي".

Guillermo Varela fue expulsado al final del partido ante Colombia y no estará ante Canadá en el último partidohttps://t.co/7WXS1EfIEI — OVACIÓN (@ovacionuy) July 11, 2024

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وحدثت حالة الطرد خلال الاشتباكات التي أعقبت المباراة، حيث اندلعت معركة جماعية في المدرجات، بين لاعبي أوروجواي وبعض المشجعين الكولومبيين.

ووفقا للاتحاد الأوروغوائي لكرة القدم، قفز داروين نونيز ورونالد أراوخو وخوسيه ماريا خيمينيز إلى المدرجات، للدفاع عن عائلاتهم ضد هجمات من قبل بعض مشجعي كولومبيا.

أما فاريلا، فتشاجر مع مسؤول كولومبي على أرض الملعب، حيث كانت هناك أيضا بعض المناوشات بين اللاعبين.

وبسبب ذلك، لن يتمكن المدرب مارسيلو بييلسا من الاعتماد على فاريلا أو دي لا كروز، في مباراة تحديد المركز الثالث ضد كندا.

المصدر: "وكالات"