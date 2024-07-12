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    الرياضة
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 05:50 GMT

    كرة القدم الإيطالية مهددة بالعقوبات وفقدان استضافة يورو 2032

    تتعرض إيطاليا للتهديد بالغرامات المالية أو الاستبعاد من بطولات الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم وحتى حرمانها من استضافة بطولة أمم أوروبا 2032 بسبب التدخل الحكومي في الرياضة.

    كرة القدم الإيطالية مهددة بالعقوبات وفقدان استضافة يورو 2032

    وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن هذا التهديد يعود إلى ما يتعلق بتعديل مقترح قدمه السياسي جورجيو مولي من حزب فورزا إيطاليا كجزء من مرسوم إصلاح الرياضة.

    ويأتي في مضمون المقترح، إدخال أحكام في المرسوم تسمح للأندية ولاعبي كرة القدم بالاستئناف مباشرة أمام المحاكم الإدارية الابتدائية، متجاوزة المحاكم الرياضية.

    ومن شأن التغيير أن يمنح الدوريات الاستقلال الكامل عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لرابطة الدوري الإيطالي الحق في التعبير عن رأيها بشأن قرارات الاتحاد التي تؤثر عليها بشكل مباشر.

    ولم يناسب هذا التعديل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اللذين وجدا في ذلك تدخلا من سلطات البلاد في الرياضة.

    ووجهت المنظمات الكروية رسالة إلى الاتحاد الإيطالي هددت فيها بوقف أنشطتها.

    وإذا حدث ذلك، فسيتم استبعاد الأندية الإيطالية من المسابقات الأوروبية وكأس العالم للأندية، وستفقد البلاد حق استضافة يورو 2032.

    المصدر: repubblica

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