وسيكون فان نيستلروي ورينيه هاك، المدرب السابق لغو أهيد إيغلز الهولندي، مساعدين للمدرب الهولندي لمانشستر يونايتد إريك تين هاغ بعقدين يمتدان حتى يونيو 2026.

Welcome on board, Rene and Ruud! 🤝#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 11, 2024

وقال تين هاغ الذي أبقى عليه مان يونايتد بعد فوزه بكأس الاتحاد الموسم الماضي: "الوقت الآن مناسب لتجديد طاقم التدريب بينما نتطلع للبناء على إنجازات العامين الماضيين والتقدم لمستوى أعلى".

ويعود فان نيستلروي إلى نادي مانشستر يونايتد بعد أن دافع عن ألوانه كلاعب بين العامين 2000 و2006 وسجل له 150 هدفا في 219 مباراة.

وسبق لفان نيستلروي أن أشرف على تدريب نادي آيندهوفن الهولندي لكنه استقال في نهاية موسم 2022-2023.

المصدر: أ ب