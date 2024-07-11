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    الرياضة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 20:21 GMT

    فان نيستلروي ينضم إلى الطاقم التدريبي لمانشستر يونايتد

    عين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مهاجمه السابق الهولندي رود فان نيستلروي كأحد المدربين المساعدين اليوم الخميس.

    فان نيستلروي ينضم إلى الطاقم التدريبي لمانشستر يونايتد
    AP

    وسيكون فان نيستلروي ورينيه هاك، المدرب السابق لغو أهيد إيغلز الهولندي، مساعدين للمدرب الهولندي لمانشستر يونايتد إريك تين هاغ بعقدين يمتدان حتى يونيو 2026.

    وقال تين هاغ الذي أبقى عليه مان يونايتد بعد فوزه بكأس الاتحاد الموسم الماضي: "الوقت الآن مناسب لتجديد طاقم التدريب بينما نتطلع للبناء على إنجازات العامين الماضيين والتقدم لمستوى أعلى".

    ويعود فان نيستلروي إلى نادي مانشستر يونايتد بعد أن دافع عن ألوانه كلاعب بين العامين 2000 و2006 وسجل له 150 هدفا في 219 مباراة.

    وسبق لفان نيستلروي أن أشرف على تدريب نادي آيندهوفن الهولندي لكنه استقال في نهاية موسم 2022-2023.

    المصدر: أ ب

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