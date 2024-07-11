وقد أدار لوتكسييه البالغ من العمر 35 عاما، هو حكم دولي منذ عام 2017، بالفعل 65 مباراة رسمية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مسيرته، بينها ثلاث مباريات في بطولة أمم أوروبا الحالية.

وسيعاون لوتكسييه في إدارة المباراة النهائية لـ"يورو 2024"، مواطناه سيريل موجنييه ومهدي رحموني كحكمين مساعدين، فيما سيكون البولندي سيمون مارسينياك حكما رابعا.

وسيتولى الحكم الفرنسي الآخر جيروم بريسارد إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، بمعاونة مواطنه ويلي ديلاجود، وبدعم من الإيطالي ماسيميليانو إيراتي، فيما سيكون البولندي توماس ليستكيويتز حكما احتياطيا.

وستقام المباراة النهائية لـ"يورو 2024" الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.

ويتطلع منتخب إنجلترا لإحراز بطولته الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توج على أرضه بكأس العالم، لكنه سيصطدم بعقبة إسبانيا التي تبحث عن كتابة التاريخ حيث تسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي تتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما).

المصدر: "يويفا" + RT