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    الرياضة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 12:33 GMT

    "اليويفا" يختار حكما شابا لإدارة مواجهة إنجلترا وإسبانيا في نهائي "يورو 2024"

    وقع اختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الحكم الفرنسي الشاب فرانسوا لوتكسييه لإدارة المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بين إسبانيا وإنجلترا.

    "اليويفا" يختار حكما شابا لإدارة مواجهة إنجلترا وإسبانيا في نهائي "يورو 2024"
    Legion-Media

    وقد أدار لوتكسييه البالغ من العمر 35 عاما، هو حكم دولي منذ عام 2017، بالفعل 65 مباراة رسمية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مسيرته، بينها ثلاث مباريات في بطولة أمم أوروبا الحالية.

    وسيعاون لوتكسييه في إدارة المباراة النهائية لـ"يورو 2024"، مواطناه سيريل موجنييه ومهدي رحموني كحكمين مساعدين، فيما سيكون البولندي سيمون مارسينياك حكما رابعا.

    وسيتولى الحكم الفرنسي الآخر جيروم بريسارد إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، بمعاونة مواطنه ويلي ديلاجود، وبدعم من الإيطالي ماسيميليانو إيراتي، فيما سيكون البولندي توماس ليستكيويتز حكما احتياطيا.

    وستقام المباراة النهائية لـ"يورو 2024" الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.

    ويتطلع منتخب إنجلترا لإحراز بطولته الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توج على أرضه بكأس العالم، لكنه سيصطدم بعقبة إسبانيا التي تبحث عن كتابة التاريخ حيث تسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي تتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما).

    المصدر: "يويفا" + RT

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