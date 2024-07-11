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    الرياضة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 11:36 GMT

    رحيل آخر فرد من عائلة زيدان عن ريال مدريد

    أعلن نادي قرطبة الإسباني، الخميس، عن تعاقده مع الفرنسي ثيو زيدان نجل الأسطورة زين الدين زيدان، قادما من ريال مدريد كاستيا.

    رحيل آخر فرد من عائلة زيدان عن ريال مدريد

    ويعد ثيو هو ابن الأسطورة زيدان لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، كما أنه شقيق لوكا، إنزو وإلياز وهم ينشطون في كرة القدم أيضا.

    وبات ثيو آخر من غادر ريال مدريد من عائلة زيدان، وهي العائلة التي كان لديها على الأقل عضو واحد في النادي خلال آخر 23 عاما.

    وأكد قرطبة التعاقد مع زيدان البالغ 22 عاما، بعقد يمتد لموسمين حتى نهاية موسم 2025-2026.

    ويلعب ثيو في مركز خط الوسط، وتقدر قيمته التسويقية بمبلغ 300 ألف يورو بحسب موقع "ترانسفورت ماركت".

    وتم استدعاء ثيو للتواجد في قائمة ريال مدريد لأكثر من مباراة، كما مثل فريق "كاستيا" في 94 مباراة، مسجلا 3 أهداف إضافة لصناعته 4 آخرين.

    المصدر: 365scores

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