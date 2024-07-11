ويعد ثيو هو ابن الأسطورة زيدان لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، كما أنه شقيق لوكا، إنزو وإلياز وهم ينشطون في كرة القدم أيضا.

وبات ثيو آخر من غادر ريال مدريد من عائلة زيدان، وهي العائلة التي كان لديها على الأقل عضو واحد في النادي خلال آخر 23 عاما.

وأكد قرطبة التعاقد مع زيدان البالغ 22 عاما، بعقد يمتد لموسمين حتى نهاية موسم 2025-2026.

🧠 Centrocampista de gran talento y proyección 🆙



🔎 Habilidad técnica, visión de juego y capacidad para distribuir el balón con precisión 🎯



📈 Su prometedor futuro lo convierte en un patrimonio para el club ⚽💚



¡Bienvenue, Théo Zidane! 🙌🤝 pic.twitter.com/JYNuvq1ww3 — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) July 11, 2024

ويلعب ثيو في مركز خط الوسط، وتقدر قيمته التسويقية بمبلغ 300 ألف يورو بحسب موقع "ترانسفورت ماركت".

وتم استدعاء ثيو للتواجد في قائمة ريال مدريد لأكثر من مباراة، كما مثل فريق "كاستيا" في 94 مباراة، مسجلا 3 أهداف إضافة لصناعته 4 آخرين.

المصدر: 365scores