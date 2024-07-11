رحيل آخر فرد من عائلة زيدان عن ريال مدريد
أعلن نادي قرطبة الإسباني، الخميس، عن تعاقده مع الفرنسي ثيو زيدان نجل الأسطورة زين الدين زيدان، قادما من ريال مدريد كاستيا.
ويعد ثيو هو ابن الأسطورة زيدان لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، كما أنه شقيق لوكا، إنزو وإلياز وهم ينشطون في كرة القدم أيضا.
وبات ثيو آخر من غادر ريال مدريد من عائلة زيدان، وهي العائلة التي كان لديها على الأقل عضو واحد في النادي خلال آخر 23 عاما.
وأكد قرطبة التعاقد مع زيدان البالغ 22 عاما، بعقد يمتد لموسمين حتى نهاية موسم 2025-2026.
🧠 Centrocampista de gran talento y proyección 🆙— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) July 11, 2024
🔎 Habilidad técnica, visión de juego y capacidad para distribuir el balón con precisión 🎯
📈 Su prometedor futuro lo convierte en un patrimonio para el club ⚽💚
¡Bienvenue, Théo Zidane! 🙌🤝 pic.twitter.com/JYNuvq1ww3
ويلعب ثيو في مركز خط الوسط، وتقدر قيمته التسويقية بمبلغ 300 ألف يورو بحسب موقع "ترانسفورت ماركت".
وتم استدعاء ثيو للتواجد في قائمة ريال مدريد لأكثر من مباراة، كما مثل فريق "كاستيا" في 94 مباراة، مسجلا 3 أهداف إضافة لصناعته 4 آخرين.
المصدر: 365scores
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