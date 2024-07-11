وبلغ منتخب "الأسود الثلاثة" نهائي بطولة "يورو 2024" بنسختها الـ17 بفوزه بشق الأنفس في الوقت القاتل على نظيره الهولندي بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي أمس الأربعاء.

وحسم منتخب إنجلترا الفوز لصالحه في الوقت المحتسب بدل الضائع، إذ سجل الهدف الثاني في الدقيقة 91 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة على منصة "إكس" رسالة من ملك بريطانيا، جاء فيها: "أود أنا وزوجتي أن ننضم إلى كل أفراد عائلتنا في تقديم أطيب التهاني لكم على التأهل إلى نهائي بطولة اليورو، وإرسال أطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق في مباراة يوم الأحد".

A message from His Majesty The King to @England following today’s #EURO2024 semi-final.



Read the message in full on our website: https://t.co/pt2fCGXiVK pic.twitter.com/CWa6GAfRTk — The Royal Family (@RoyalFamily) July 10, 2024

وطلب الملك من منتخب بلاده أن تشهد المباراة النهائية من اليورو "درجة أقل من الدراما"، قائلا: "إذا كان بإمكاني أن أشجعكم على تحقيق الفوز قبل الحاجة لأي أهداف عجيبة في اللحظة الأخيرة، أو دراما أخرى من ركلات الترجيح، أنا متأكد من أن الضغوط على ضربات قلب الأمة وضغط الدم ستخفف إلى حد كبير، حظا سعيدا إنجلترا".

وتلتقي إنجلترا في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا 2-1 أمس الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية تواليا التي تبلغ فيها إنجلترا نهائي كأس أمم أوروبا علما بأنها خسرت نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

ويتطلع منتخب إنجلترا لإحراز بطولته الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توج على أرضه بكأس العالم، لكنه سيصطدم بعقبة إسبانيا التي تبحث عن كتابة التاريخ حيث تسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي تتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما).

المصدر: x/RoyalFamily