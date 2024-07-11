وقالت شرطة هيرتفوردشاير في بيان إن كايل كليفورد البالغ 26 عاما، الذي عثر عليه في منطقة إنفيلد بشمال لندن بعد ظهر الأربعاء وحذر من أنه قد يكون مسلحا بقوس ونشاب، يخضع حاليا للعلاج من إصاباته.

وبحسب المصدر، تم العثور على الدخيل في مقبرة لافندر هيل، وأصيب كليفورد لكن إصاباته لم تحدث أثناء الاعتقال.

وفي مساء الثلاثاء الماضي، تم استدعاء الشرطة إلى منزل في بوشي، هيرتفوردشاير، حيث عثروا على ثلاث نساء هن كارول هانت، البالغلا 61 عاما زوجة معلق سباقات بي بي سي جون هانت، وابنتيهما هانا هانت ولويز تتراوح أعمارهما بين 25 و28، مصابات بجروح خطيرة لدرجة أنهن توفين متأثرين بجراحهن.

A video shows a man, Kyle Clifford, walking away from the scene of a triple murder with a crossbow, suggesting he is the suspect in a manhunt. !! pic.twitter.com/TNaNmTuH9S — OpenChats (@bulletchats) July 10, 2024

وقالت الشرطة الأربعاء إنه من المعتقد أن القوس والنشاب قد استخدم في ثلاث من عمليات القتل، على الرغم من احتمال استخدام أسلحة أخرى.

ووصفت الشرطة الهجوم بأنه مستهدف وربما تم استخدام القوس والنشاب، بالإضافة إلى أسلحة أخرى.

وتم وضع المهاجم على قائمة المطلوبين، ومن المعروف أنه الصديق السابق لإحدى بنات هانت، لويز.

هانت صحفي متخصص في تغطية سباق الخيل، في وقت ارتكاب الجريمة، كان هانت يعلق للراديو على سباق الخيل في مضمار لينجفيلد، جنوب لندن.

المصدر: "وسائل إعلام"