وقال ديشامب في مؤتمر صحفي عقب الخسارة أمام إسبانيا 1-2 مساء الثلاثاء: "هذا سؤال خادع، اسأل رئيسي في العمل".

🇫🇷 Didier Deschamps a répondu à une question sur son avenir hier soir après l'élimination des Bleus :



🗣 "Vous savez très bien ce que pense mon président, vous auriez peut-être même pas dû me poser la question." pic.twitter.com/FuIJd8noV8 — RMC Sport (@RMCsport) July 10, 2024

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وأضاف: "لقد خسرت مباراة للتو في الدور قبل النهائي".

وشدد مدرب الديوك: "أحترم الإعلام وأحترم أيضا اختصاصات المسؤولين".

وختم تصريحاته في هذا الشأن: "أنتم تعرفون الوضع جيدا، وما يفكر فيه رئيس اتحاد الكرة".

وحقق ديديه ديشامب الهدف من بطولة يورو 2024 بالتأهل للدور قبل النهائي، علما بأن تعاقده ينتهي بنهاية مونديال 2026.

ولكن أداء المنتخب الفرنسي لم يكن مقنعا، حيث سجل 4 أهداف فقط في مشواره بالبطولة منها هدف من ركلة جزاء وهدفين ذاتيين إضافة إلى هدف وحيد من لعب مفتوح.

المصدر: "وسائل إعلام"