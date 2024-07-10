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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 11:02 GMT

    سؤال يفجر غضب ديشامب بعد الإقصاء من اليورو!

    أجاب ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن إمكانية إقالته بعد الخروج من الدور قبل النهائي لبطولة يورو 2024 في ألمانيا.

    سؤال يفجر غضب ديشامب بعد الإقصاء من اليورو!
    Globallookpress

    وقال ديشامب في مؤتمر صحفي عقب الخسارة أمام إسبانيا 1-2 مساء الثلاثاء: "هذا سؤال خادع، اسأل رئيسي في العمل".

    وأضاف: "لقد خسرت مباراة للتو في الدور قبل النهائي".

    وشدد مدرب الديوك: "أحترم الإعلام وأحترم أيضا اختصاصات المسؤولين".

    وختم تصريحاته في هذا الشأن: "أنتم تعرفون الوضع جيدا، وما يفكر فيه رئيس اتحاد الكرة".

    وحقق ديديه ديشامب الهدف من بطولة يورو 2024 بالتأهل للدور قبل النهائي، علما بأن تعاقده ينتهي بنهاية مونديال 2026.

    ولكن أداء المنتخب الفرنسي لم يكن مقنعا، حيث سجل 4 أهداف فقط في مشواره بالبطولة منها هدف من ركلة جزاء وهدفين ذاتيين إضافة إلى هدف وحيد من لعب مفتوح.

    المصدر: "وسائل إعلام"

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