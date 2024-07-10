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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 10:40 GMT

    لامين جمال يكشف سر أدائه "اللافت" في يورو 2024 وماذا طلب من أمه في حال الفوز باللقب

    عبر لامين جمال نجم منتخب إسبانيا عن سعادته بالفوز على فرنسا (2-1) في نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) والتأهل إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من إنجلترا وهولندا الليلة.

    لامين جمال يكشف سر أدائه "اللافت" في يورو 2024 وماذا طلب من أمه في حال الفوز باللقب
    Globallookpress

    وتقدمت فرنسا بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق كولو مواني، إلا أن جمال عاد في الدقيقة 21 بهدف تاريخي، جعله أصغر لاعب يسجل في البطولات الدولية الكبرى عبر التاريخ، قبل 4 دقائق فقط من تسجيل زميله داني أولمو الهدف الثاني.

    وعن ذلك الفوز، قال لاعب برشلونة، في تصريح لـ"la1": "كنا في لحظة صعبة، لم نتوقع هدفا بهذه السرعة، أردت أن أضع الكرة في المكان الذي ذهبت إليه، وأنا سعيد للغاية".

    مضيفا: "أحاول ألا أفكر كثيرا وأستمتع بما أفعل وأساعد الفريق، وإذا سارت الأمور على هذا النحو، فأنا سعيد وراض عن الفوز، أريد أن أفوز وأفوز، سأحتفل بعيد ميلادي (17) هنا في ألمانيا مع فريقي".

    قال جمال في تصريحات نقلها موقع يويفا: "في النسخة الماضية من اليورو، كنت أشاهد المنتخب في أحد مراكز التسوق، والآن وصلت معه للنهائي".

    وواصل: "أخبرت أمي أنه لا داعي لتشتري لي هدايا في عيد ميلادي الـ17، إذا فزنا بالبطولة".

    وعن كلماته التي وجهها للكاميرات، عقب الهدف، قال :"قلت بعد الهدف للكاميرا تحدث تحدث، والمقصود يعرف نفسه". 

    وينتظر منتخب إسبانيا المتأهل من مواجهة إنجلترا وهولندا، التي ستقام مساء اليوم الأربعاء.

    ويقدم جمال أداء مذهلا في يورو 2024، بعدما قدم 3 تمريرات حاسمة وسجل هدفا، قبل أن يكمل 17 عاما.

    المصدر: "وسائل إعلام"

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