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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 09:31 GMT

    جيرو "الهداف التاريخي" ينزع قميص فرنسا إلى الأبد

    قرر الفرنسي أوليفييه جيرو، نجم منتخب فرنسا اعتزال اللعب الدولي عقب توديع الديوك بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

    جيرو "الهداف التاريخي" ينزع قميص فرنسا إلى الأبد
    Globallookpress

    ودعت فرنسا البطولة القارية بخسارتها أمام إسبانيا مساء أمس الثلاثاء بنتيجة 1-2، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الدور نصف النهائي.

    وأكد الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو" خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن جيرو اتخذ قراره باعتزال اللاعب الدولي.

    وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد يورو 2024، قال جيرو وداعا لفرنسا، وهو ما زال الهداف التاريخي للفريق، برصيد 57 هدفا في 137 مباراة".

    وأضاف: "الفائز بكأس العالم، أقدم لاعب حالي على الإطلاق مع المنتخب الوطني، جاهز الآن لفصل جديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم".

    لعب جيرو مع منتخب "الديوك" 137 مباراة دولية وسجل خلالها 57 هدفا، وسيستمر باللعب لعامين إضافيين على صعيد الأندية وفق ما أوضح في مقابلة أجراها اللاعب سابقا.

    يذكر أن جيرو البالغ 36 عاما، رحل عن صفوف فريقه ميلان هذا الصيف، وانتقل لصفوف لوس أنجلوس الأمريكي.

    المصدر: RT

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