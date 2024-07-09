واستمرت المواجهة أربع ساعات قبل أن يحسمها مدفيديف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين وبواقع

7-6، و6-4 و7-6، و2-6 و6-3.

Incredible Daniil 🤯



The moment @DaniilMedwed became the 6th active player to reach the semi-finals at #Wimbledon on multiple times 🙌@Wimbledon



pic.twitter.com/gTlD3XnKDP — ATP Tour (@atptour) July 9, 2024

وثأر الروسي البالغ 28 عاما لخسارته أمام سينر في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

A rally so long it'll make you tired just watching 😅#Wimbledon pic.twitter.com/MwVAziwBhM — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2024

كما كسر مدفيديف سلسلة هزائمه المكونة من خمس مباريات متتالية أمام سينر ليعزز تفوقه في المواجهات المباشرة على منافسه الإيطالي بنتيجة 7-5.

ويلتقي مدفيديف في المربع الذهبي مع الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا وحامل اللقب، الذي تأهل على حساب الأمريكي تومي بول المصنف 13، بفوزه عليه بنتيجة 5-7 و6-4 و6-2 و6-2.

🗣 CARLOS 🗣

🗣 ALCARAZ 🗣



Defending champion @carlosalcaraz comes from a set down to defeat Paul 5-7 6-4 6-2 6-2 to join Medvedev reaching his second #Wimbledon semi-final! @Wimbledon pic.twitter.com/O9Zy0cCYnG — ATP Tour (@atptour) July 9, 2024

وكان ألكاراس قد فاز العام الماضي في الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون على مدفيديف، في طريقه للفوز باللقب على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

المصدر:sportbox + RT