الروسي مدفيديف يطيح بالمصنف أولا عالميا ويبلغ نصف نهائي ويمبلدون
بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامسا عالميا، نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس بعدما أطاح بالإيطالي يانيك سينر المصنف أولا عالميا بعد مباراة ماراثونية.
واستمرت المواجهة أربع ساعات قبل أن يحسمها مدفيديف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين وبواقع
7-6، و6-4 و7-6، و2-6 و6-3.
Incredible Daniil 🤯— ATP Tour (@atptour) July 9, 2024
The moment @DaniilMedwed became the 6th active player to reach the semi-finals at #Wimbledon on multiple times 🙌@Wimbledon
pic.twitter.com/gTlD3XnKDP
وثأر الروسي البالغ 28 عاما لخسارته أمام سينر في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
A rally so long it'll make you tired just watching 😅#Wimbledon pic.twitter.com/MwVAziwBhM— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2024
كما كسر مدفيديف سلسلة هزائمه المكونة من خمس مباريات متتالية أمام سينر ليعزز تفوقه في المواجهات المباشرة على منافسه الإيطالي بنتيجة 7-5.
ويلتقي مدفيديف في المربع الذهبي مع الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا وحامل اللقب، الذي تأهل على حساب الأمريكي تومي بول المصنف 13، بفوزه عليه بنتيجة 5-7 و6-4 و6-2 و6-2.
🗣 CARLOS 🗣— ATP Tour (@atptour) July 9, 2024
🗣 ALCARAZ 🗣
Defending champion @carlosalcaraz comes from a set down to defeat Paul 5-7 6-4 6-2 6-2 to join Medvedev reaching his second #Wimbledon semi-final! @Wimbledon pic.twitter.com/O9Zy0cCYnG
وكان ألكاراس قد فاز العام الماضي في الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون على مدفيديف، في طريقه للفوز باللقب على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش.
المصدر:sportbox + RT
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