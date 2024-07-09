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    الرياضة
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 19:04 GMT

    الروسي مدفيديف يطيح بالمصنف أولا عالميا ويبلغ نصف نهائي ويمبلدون

    بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامسا عالميا، نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس بعدما أطاح بالإيطالي يانيك سينر المصنف أولا عالميا بعد مباراة ماراثونية.

    الروسي مدفيديف يطيح بالمصنف أولا عالميا ويبلغ نصف نهائي ويمبلدون
    AP

    واستمرت المواجهة أربع ساعات قبل أن يحسمها مدفيديف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين وبواقع
    7-6، و6-4 و7-6، و2-6 و6-3.

    وثأر الروسي البالغ 28 عاما لخسارته أمام سينر في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

    كما كسر مدفيديف سلسلة هزائمه المكونة من خمس مباريات متتالية أمام سينر ليعزز تفوقه في المواجهات المباشرة على منافسه الإيطالي بنتيجة 7-5.

    ويلتقي مدفيديف في المربع الذهبي مع الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا وحامل اللقب، الذي تأهل على حساب الأمريكي تومي بول المصنف 13، بفوزه عليه بنتيجة 5-7 و6-4 و6-2 و6-2.

    وكان ألكاراس قد فاز العام الماضي في الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون على مدفيديف، في طريقه للفوز باللقب على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

    المصدر:sportbox + RT

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