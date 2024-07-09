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    الرياضة
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 10:36 GMT

    دجوكوفيتش يتهم جمهور بطولة ويمبلدون بقلة الاحترام

    اتهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش بعض جماهير ويمبلدون بقلة الاحترام من خلال استخدام الهتاف لهولجر رون كعذر لإطلاق صافرات الاستهجان ضده.

    دجوكوفيتش يتهم جمهور بطولة ويمبلدون بقلة الاحترام
    Legion-Media

    جاء ذلك بعد الانتصار الذي حققه الصربي على الدنماركي بـ3 مجموعات دون رد مساء أمس الاثنين، ضمن لقاءات الدور الرابع.

    وحرصت العديد من الجماهير على تحية رون، أثناء الضربات القاضية من خلال مد نطق حرف "الواو" باسمه، الأمر الذي رآه الصربي بقلة احترام تجاهه.

    وقال الصربي بحسب ما نقل موقع "بي بي سي": "أعرف بأنهم كانوا يشجعون رون، لكن هذا ليس عذرا لإطلاق صافرات الاستهجان. أنا أتواجد في الجولة منذ أكثر من 20 عاما، وأعرف كل الخدع".

    وأضاف: "لعبت في أجواء أكثر عدائية من تلك. ثقوا بي لن تتمكنوا أبدا من المساس بي".

    وتابع: "لكل الجماهير التي تحلت بالاحترام وبقت اليوم، أشكركم من أعماق قلبي وأقدر ذلك".

    بدوره علق رون على الأمر: "إذا كنت لا تعرف ماذا يحدث، فسيكون الأمر مشابه لصافرات الاستهجان، لكن كلنا يعرف ماذا يحدث فهذا اسمي".

    وختم: "إذا كان لا يتذكر ذلك، فسيكون للكلمة وقع مختلف عليه، وبشكل عام لا أعتقد أن ذلك لعب دورا بارزا اليوم".

    المصدر: "وكالات"

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