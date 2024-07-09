جاء ذلك بعد الانتصار الذي حققه الصربي على الدنماركي بـ3 مجموعات دون رد مساء أمس الاثنين، ضمن لقاءات الدور الرابع.

وحرصت العديد من الجماهير على تحية رون، أثناء الضربات القاضية من خلال مد نطق حرف "الواو" باسمه، الأمر الذي رآه الصربي بقلة احترام تجاهه.

A 15th visit to the #Wimbledon quarter-finals, and a 60th Grand Slam quarter-final in total for Novak Djokovic 💪



The No.2 seed defeats Holger Rune 6-3, 6-4, 6-2 to book his place once again in the last eight 👏 pic.twitter.com/gvuPXIle9j — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024

وقال الصربي بحسب ما نقل موقع "بي بي سي": "أعرف بأنهم كانوا يشجعون رون، لكن هذا ليس عذرا لإطلاق صافرات الاستهجان. أنا أتواجد في الجولة منذ أكثر من 20 عاما، وأعرف كل الخدع".



وأضاف: "لعبت في أجواء أكثر عدائية من تلك. ثقوا بي لن تتمكنوا أبدا من المساس بي".



وتابع: "لكل الجماهير التي تحلت بالاحترام وبقت اليوم، أشكركم من أعماق قلبي وأقدر ذلك".



بدوره علق رون على الأمر: "إذا كنت لا تعرف ماذا يحدث، فسيكون الأمر مشابه لصافرات الاستهجان، لكن كلنا يعرف ماذا يحدث فهذا اسمي".



وختم: "إذا كان لا يتذكر ذلك، فسيكون للكلمة وقع مختلف عليه، وبشكل عام لا أعتقد أن ذلك لعب دورا بارزا اليوم".

المصدر: "وكالات"