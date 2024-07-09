مباشر

الطلبات الأخيرة

    الرياضة
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 07:00 GMT

    قفزة مروعة.. الفائز بكأس روسيا في الوثب الطويل يتعرض لإصابة خطيرة (فيديو)

    أصيب الفائز بكأس روسيا في الوثب الطويل أرتيوم تشيرموشانسكي بجروح خطيرة خلال المنافسة في كأس روسيا "تشيبوكساري".

    قفزة مروعة.. الفائز بكأس روسيا في الوثب الطويل يتعرض لإصابة خطيرة (فيديو)

     وبحسب قناة "ماتش تي في" فإن الحادث وقع خلال المحاولة السادسة والأخيرة، بعد أن ضمن تقدمه على منافسه الرئيسي دانيل تشيتشيل، لكن فرحة النصر لم تكمل بعد أن طغت عليها إصابة فظيعة.

    إذ لم يهبط الرياضي البالغ 23 عاما على كلتا قدميه في الرمال، بل على قدم واحدة، قبل أن ينقلب عدة مرات ويصرخ من ألم مبرح بسبب ركبته المصابة.

    وقالت المسؤولة الإعلامية في اتحاد ألعاب القوى الروسي، آلا غلوشينكو، إن سيارة الإسعاف نقلت تشيرموشانسكي إلى المستشفى.

    ويشتبه الأطباء في حدوث كسر في الساق اليمنى وتلف في أربطة الركبة، وإذا تم تأكيد التشخيص، فسيتعين على تشيرموشانسكي الخضوع لعملية جراحية، ولن يعود إلى المنافسات هذا العام.

    في 22 مايوالماضي، قفز تشيرموشانسكي 8 أمتار وسجل رقما قياسيا شخصيا، بالإضافة إلى الفوز بكأس روسيا، يمتلك الرياضي أيضا ميدالية ذهبية في البطولة الوطنية للناشئين.

    وفي يونيو الفائت، فاز أرتيوم في ألعاب البريكس بأفضل رقم شخصي جديد بلغ 8 أمتار و18 سم.

    وينحدر أرتيوم تشيرموشانسكي من عائلة رياضية، فوالدته بطلة العالم وأوروبا في سباق التتابع 4 × 100 متر غالينا مالتشوجينا، والأب هو مدرب الوثب الطويل الشهير إيغور تشيرموشانسكي.

    كما فازت الأخت الكبرى يوليا تشيرموشانسكايا بسباق التتابع السريع في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008. 

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات صواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الخارجية الألمانية "تتفاجأ" بإلغاء اللقاء مع وزير الخارجية الهنغاري بعد زيارة موسكو

    أخبار العالم

    زيلينسكي: الاتفاق مع بولندا ينص على إمكانية اعتراضها الصواريخ والمسيرات في مجالنا الجوي

    أخبار العالم

    أوربان يبلغ نتائج زياراته إلى كييف وموسكو وبكين إلى مجلس الاتحاد ومكتب المفوضية الأوروبية