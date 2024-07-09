وبحسب قناة "ماتش تي في" فإن الحادث وقع خلال المحاولة السادسة والأخيرة، بعد أن ضمن تقدمه على منافسه الرئيسي دانيل تشيتشيل، لكن فرحة النصر لم تكمل بعد أن طغت عليها إصابة فظيعة.

إذ لم يهبط الرياضي البالغ 23 عاما على كلتا قدميه في الرمال، بل على قدم واحدة، قبل أن ينقلب عدة مرات ويصرخ من ألم مبرح بسبب ركبته المصابة.

Российский легкоатлет Артём Чермошанский получил ужасную травму в финале Кубка России в Чебоксарах. Он прыгал уже в ранге чемпиона и вот такое. #injury #rusaf #athletics pic.twitter.com/KoDgTKBv3S — Andy Shitikhin (@andy_f1live) July 8, 2024

وقالت المسؤولة الإعلامية في اتحاد ألعاب القوى الروسي، آلا غلوشينكو، إن سيارة الإسعاف نقلت تشيرموشانسكي إلى المستشفى.

ويشتبه الأطباء في حدوث كسر في الساق اليمنى وتلف في أربطة الركبة، وإذا تم تأكيد التشخيص، فسيتعين على تشيرموشانسكي الخضوع لعملية جراحية، ولن يعود إلى المنافسات هذا العام.

Страшная травма на Кубке России по легкой атлетике! Впечатлительным лучше не смотреть 🔞



Артем Чермошанский сломал колено в уже ничего не решающей попытке — легкоатлет ранее обеспечил себе первое место 😰



Очень обидно, здоровья! pic.twitter.com/2miB6apxJ1 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 8, 2024

في 22 مايوالماضي، قفز تشيرموشانسكي 8 أمتار وسجل رقما قياسيا شخصيا، بالإضافة إلى الفوز بكأس روسيا، يمتلك الرياضي أيضا ميدالية ذهبية في البطولة الوطنية للناشئين.

وفي يونيو الفائت، فاز أرتيوم في ألعاب البريكس بأفضل رقم شخصي جديد بلغ 8 أمتار و18 سم.

وينحدر أرتيوم تشيرموشانسكي من عائلة رياضية، فوالدته بطلة العالم وأوروبا في سباق التتابع 4 × 100 متر غالينا مالتشوجينا، والأب هو مدرب الوثب الطويل الشهير إيغور تشيرموشانسكي.

كما فازت الأخت الكبرى يوليا تشيرموشانسكايا بسباق التتابع السريع في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008.

المصدر: RT