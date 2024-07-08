مباشر

الطلبات الأخيرة

    "القسام" تعلن استهداف جيب إسرائيلي في حي تل الهوى إعلام عبري يتحدث عن مروحيات تنقل جنودا جرحى
    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 16:36 GMT

    هونغ ميونغ مدربا جديدا لمنتخب كوريا الجنوبية خلفا لكلينسمان

    عين الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الاثنين، المدرب المحلي هونغ ميونغ بو مدير فنيا للمنتخب الوطني.

    هونغ ميونغ مدربا جديدا لمنتخب كوريا الجنوبية خلفا لكلينسمان
    AP

    ويخلف هونغ، الألماني يورغن كلينسمان ويعود إلى المنصب الذي تركه في يوليو 2014 بعد قضاء 12 شهرا انتهت بأداء مخيب للآمال لكوريا في كأس العالم التي استضافتها البرازيل صيف عام 2014.

    هونغ ميونغ مدربا جديدا لمنتخب كوريا الجنوبية خلفا لكلينسمان
    Globallookpress

    ومن المقرر أن يغادر هونغ، البالغ من العمر 55 عاما، فريق أولسان إتش دي، بأثر فوري بعد أن قاد النادي إلى حصد لقب الدوري الكوري الجنوبي لعامي 2022 و2023.

    وتبدأ كوريا الجنوبية الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمواجهة المنتخب الفلسطيني في الخامس من سبتمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية.

    المصدر: أ ب

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات الصواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)