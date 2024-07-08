وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بايرن ميونخ سحب عرضه الأخير لتجديد عقد ديفيز، والذي كان يتضمن حصول الدولي الكندي على راتب يتراوح بين 14 و16 مليون يورو، حيث بات العملاق الألماني منفتحا على رحيل لاعبه هذا الصيف.

إقرأ المزيد ألفونسو ديفيز قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لريال مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن تعاقد مؤخرا مع مايكل أوليسيه، مقابل 53 مليون يورو، كما حصل على خدمات جواو بالينيا نظير 51 مليون يورو، ما يعني أنه يحتاج لجمع الأموال من خلال بيع بعض اللاعبين، وأبرزهم ديفيز.

وأكدت صحيفة "آس" أن ريال مدريد ينتظر إنهاء ديفيز مشواره مع منتخب كندا في بطولة "كوبا أمريكا"، من أجل مواصلة مفاوضات ضمه.

يذكر أن كندا ستلعب ضد الأرجنتين فجر غد الثلاثاء في نصف نهائي "كوبا أمريكا".

المصدر: وكالات