مباشر

الطلبات الأخيرة

    "القسام" تعلن استهداف جيب إسرائيلي في حي تل الهوى إعلام عبري يتحدث عن مروحيات تنقل جنودا جرحى
    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 13:25 GMT

    بايرن ميونخ يفسح المجال أمام ريال مدريد لضم ألفونسو

    قدم نادي بايرن ميونخ خدمة لريال مدريد في ظل سعي الأخير لضم الدولي الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر للفريق البافاري الذي ينتهي عقده في صيف العام 2025.

    بايرن ميونخ يفسح المجال أمام ريال مدريد لضم ألفونسو
    AP

    وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بايرن ميونخ سحب عرضه الأخير لتجديد عقد ديفيز، والذي كان يتضمن حصول الدولي الكندي على راتب يتراوح بين 14 و16 مليون يورو، حيث بات العملاق الألماني منفتحا على رحيل لاعبه هذا الصيف.

    وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن تعاقد مؤخرا مع مايكل أوليسيه، مقابل 53 مليون يورو، كما حصل على خدمات جواو بالينيا نظير 51 مليون يورو، ما يعني أنه يحتاج لجمع الأموال من خلال بيع بعض اللاعبين، وأبرزهم ديفيز.

    وأكدت صحيفة "آس" أن ريال مدريد ينتظر إنهاء ديفيز مشواره مع منتخب كندا في بطولة "كوبا أمريكا"، من أجل مواصلة مفاوضات ضمه.

    يذكر أن كندا ستلعب ضد الأرجنتين فجر غد الثلاثاء في نصف نهائي "كوبا أمريكا".

    المصدر: وكالات

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات الصواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)