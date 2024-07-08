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    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 06:15 GMT

    بالفيديو.. مغن تشيلي يتعرض لموقف محرج بسبب منتخب إسبانيا

    رفض المغني التشيلي كريس ميج استكمال حفله الغنائي في إشبيلية بسبب منتخب إسبانيا وعدم تفاعل الجماهير معه، وقرر الانسحاب.

    بالفيديو.. مغن تشيلي يتعرض لموقف محرج بسبب منتخب إسبانيا

    وأقيم مهرجان غنائي في إشبيلية، الجمعة الماضي أثناء لقاء المنتخب الإسباني بنظيره الألماني، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة يورو 2024 والتي فاز بها "اللاروخا" بهدفين مقابل هدف.

    ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرا عن تفاصيل الحفل، بعد حدوث عطل تقني في الصوت، مما دفع المنظمين إلى تشغيل مباراة إسبانيا وألمانيا، عبر الشاشات لحين حل تلك المشكلة.

    وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه حتى بعد حل المشكلة استمر تفاعل الجمهور مع المباراة، مما تسبب في غضب كريس الذي غادر الحفل وانسحب اعتراضا على تصرفات الحضور.

    وعلق المغني التشيلي على تصرفات الحضور قبل انسحابه وقال: "إنهم يهتمون بالمباراة، ولا يتابعون الحفل الخاص بي".

    وسيكون منتخب إسبانيا على موعد في الدور قبل النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، مع نظيره الفرنسي، مساء الثلاثاء القادم، على ملعب "أليانز أرينا".

    المصدر: "وسائل إعلام"

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