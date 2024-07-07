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    الرياضة
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 16:33 GMT

    البرازيلي تخرج من الباب الخلفي لبطولة "كوبا أمريكا 2024".. فيديو

    أطاح منتخب الأوروغواي بنظيره البرازيلي، من الدوري ربع النهائي لبطولة "كوبا أمريكا 2024، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، بالولايات المتحدة.

    البرازيلي تخرج من الباب الخلفي لبطولة
    /Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

    وأخفق المنتخب البرازيلي في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، بعد طرد لاعب خط الوسط الأوروغوياني ناهيتان نانديز في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "أليجانت - Allegiant Stadium" بمدينة بارادايس بالولايات المتحدة الأمريكية.

    ونجح منتخب الأوروغواي في حسم نتيجة المواجهة لصالحه بركلات الترجيح، بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

    وبهذه النتيجة، يضرب منتخب الأوروغواي موعدا مع كولومبيا، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور نصف النهائي من كوبا أميركا.

    ضرب منتخب الأوروغواي موعدا يوم الخميس المقبل، مع نظيره الكولومبي، الذي اكتسح بنما بخمسة أهداف من دون رد.

    المصدر: RT 

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