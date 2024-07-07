وأخفق المنتخب البرازيلي في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، بعد طرد لاعب خط الوسط الأوروغوياني ناهيتان نانديز في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "أليجانت - Allegiant Stadium" بمدينة بارادايس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح منتخب الأوروغواي في حسم نتيجة المواجهة لصالحه بركلات الترجيح، بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

A flor de piel 🥹 pic.twitter.com/MyUd48eSuw — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 7, 2024

وبهذه النتيجة، يضرب منتخب الأوروغواي موعدا مع كولومبيا، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور نصف النهائي من كوبا أميركا.

ضرب منتخب الأوروغواي موعدا يوم الخميس المقبل، مع نظيره الكولومبي، الذي اكتسح بنما بخمسة أهداف من دون رد.

المصدر: RT