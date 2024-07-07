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    الرياضة
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 16:38 GMT

    زميل صلاح يحصل على فرصة الفوز بلقب هداف "يورو 2024"

    حصل المهاجم الهولندي كودي خاكبو على فرصة ذهبية للفوز بلقب هداف بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك بعد انتهاء مباريات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا في ألمانيا.

    زميل صلاح يحصل على فرصة الفوز بلقب هداف
    Legion-Media

    وتأهل كودي جاكبو مع منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي لبطولة "يورو 2024" على حساب نظيره التركي، إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

    ويتقاسم جاكبو صدارة ترتيب هدافي "يورو 2024" برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع كل من الألماني جمال موسيالا، والسلوفاكي إيفان شرانتس، والجورجي جيورج ميكاوتادزي، ولكن الهولندي، زميل النجم المصري في فريق ليفربول، هو اللاعب الوحيد، الذي يواصل مشواره في البطولة، بعد خروج الثلاثة الآخرين.

    وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي "يورو 2024" بعد انتهاء مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة:

    الهولندي كودي جاكبو – برصيد 3 أهداف

    الألماني جمال موسيالا – برصيد 3 أهداف

    الجورجي جيورج ميكوتادزي – برصيد 3 أهداف

    السلوفاكي إيفان سرانتس – برصيد 3 أهداف

    الإنجليزي هاري كين – برصيد هدفين

    الإنجليزي جود بيلينغهام – برصيد هدفين

    التركي ميريح ديميرال – برصيد هدفين

    الهولندي دونيايل مالين – برصيد هدفين

    الإسباني فابيان رويز – برصيد هدفين

    الإسباني دانييل أولمو – برصيد هدفين

    الألماني فلوريان فريتز – برصيد هدفين

    الألماني نيكلاس فولكروغ – برصيد هدفين

    الألماني كاي هافيرتز – برصيد هدفين

    الروماني رازافان مارين – برصيد هدفين

    السويسري بريل أمبولو – برصيد هدفين.

    المصدر: RT 

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