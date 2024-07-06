ونقلت وسائل إعلام محلية عن منظمي السباق قولهم إن دريج (25 عاما) متسابق فريق "كوب-ريبسول"، سقط في منحدر، وكانت اصاباته قاتلة.

وكتب الاتحاد الدولي للدراجات عبر منصة "إكس": "أصيب الاتحاد الدولي للدراجات بصدمة بعدما علم بوفاة الدراج المحترف أندريه دريج في سباق النمسا. قلوبنا مع عائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق".

The UCI is devastated to learn of the death of professional cyclist André Drege at the Tour of Austria.



Our thoughts are with his family, friends and teammates. pic.twitter.com/2VwKsFgPKZ — UCI (@UCI_cycling) July 6, 2024

وقال فريق "كوب ريبسول" في بيان صدر عبر موقعه على الإنترنت: "لقد شعرنا بالصدمة بسبب رحيل أندريه دريج المأساوي، في يوم السبت 6 يوليو، وبعد حادث خطير للغاية أثناء نزوله خلال المرحلة الرابعة من جولة النمسا، فقد أندريه حياته في الحادث، أفكارنا وصلواتنا مع عائلة أندريه وأحبائه خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

An awful day for cycling, another life gone too soon.



RIP André Drege 💔🕊️Our thoughts go out to André’s family, friends and team mates. pic.twitter.com/OA3wF0WwOd — Team dsm-firmenich PostNL (@dsmfirmpostnl) July 6, 2024

وأضاف: "طلبت عائلة أندريه الحفاظ على الخصوصية لأنهم حزينون على خسارتهم، ونحن نطلب منكم احترام رغباتهم".

وجاء في بيان أصدره منظمو جولة النمسا: "ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة أندريه دريج، لقد أصيب فريقنا بأكمله بالصدمة جراء هذا الحادث المأساوي، وأفكارنا وصلواتنا مع عائلة أندريه وأحبائه وفريقه كوب ريبسول خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وفاز الإيطالي فيليبو جانا بالمرحلة قبل الأخيرة من سانت يوهان فوق غروسغلوكنر إلى كالس في تيرول الشرقية.

وقد تم إلغاء حفل منصة التتويج لمرحلة يوم السبت، وسيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المرحلة النهائية يوم الأحد ستقام أم لا.

المصدر: (أ ب)