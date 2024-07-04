وكشف الحساب الرسمي لكأس السوبر السعودي، عبر منصة "إكس"، عن الاستقرار على إقامة مباريات البطولة المحلية في مدينة أبها.

كما تم الإعلان عن موعد المباريات، حيث سيلعب الهلال مع الأهلي يوم الثلاثاء 13 أغسطس، في تمام الساعة (19:15) بتوقيت مكة المكرمة، على أن يواجه النصر نظيره التعاون في اليوم التالي بنفس التوقيت.

على أن تجري المباراة النهائية يوم السبت الموافق 17 أغسطس، في تمام الساعة (19:15) بالتوقيت المحلي.

وكان نادي الهلال قد توج بلقب النسخة الماضية، عقب فوزه على نادي النصر (2-1) في الدور قبل النهائي بنتيجة (2-1)، قبل أن يحسم اللقب على حساب نادي اتحاد جدة بتغلبه عليه (4-1).

المصدر: "@SaudiSuperCup"