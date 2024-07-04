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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 19:33 GMT

    رسميا.. تحديد زمان ومكان كأس السوبر السعودي

    تستضيف مدينة أبها مباريات كأس السوبر السعودي لكرة القدم 2024، بشكل رسمي، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة أربعة أندية وهي، الهلال والنصر وأهلي جدة والتعاون.

    رسميا.. تحديد زمان ومكان كأس السوبر السعودي
    @SaudiSuperCup

    وكشف الحساب الرسمي لكأس السوبر السعودي، عبر منصة "إكس"، عن الاستقرار على إقامة مباريات البطولة المحلية في مدينة أبها.

    كما تم الإعلان عن موعد المباريات، حيث سيلعب الهلال مع الأهلي يوم الثلاثاء 13 أغسطس، في تمام الساعة (19:15) بتوقيت مكة المكرمة، على أن يواجه النصر نظيره التعاون في اليوم التالي بنفس التوقيت.

    على أن تجري المباراة النهائية يوم السبت الموافق 17 أغسطس، في تمام الساعة (19:15) بالتوقيت المحلي.

    وكان نادي الهلال قد توج بلقب النسخة الماضية، عقب فوزه على نادي النصر (2-1) في الدور قبل النهائي بنتيجة (2-1)، قبل أن يحسم اللقب على حساب نادي اتحاد جدة بتغلبه عليه (4-1).

    المصدر: "@SaudiSuperCup" 

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