السعودية.. أهلي جدة يعلق على تألق مدافعه التركي في "يورو 2024"
أشاد نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، بالأداء الجيد لمدافعه التركي، ميريح ديميرال، الذي قاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.
وأحرز ميريح ديميرال هدفي المنتخب التركي في مرمى نظيره النمساوي (2-1) خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في دور الـ 16 لـ"يورو 2024".
وافتتح اللاعب التركي التسجيل مبكرا لبلاده، قبل مرور أقل من دقيقة (57 ثانية) على بداية المواجهة، ليصبح مدافع الأهلي صاحب ثاني أسرع هدف بالبطولة والأسرع في الأدوار الإقصائية عبر تاريخها.
ونشر نادي أهلي جدة صورة لمدافعه ميريح ديميرال مرتديا الزي السعودي التقليدي بينما كان يحتسي القهوة السعودية.
وعلق الفريق السعودي على الصورة بالقول: "يا لها من ليلة
ميريح ديميرال يتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024، بعد تسجيل هدفين في فوز تركيا 2-1 على النمسا
مبروك يا ميريح!".
What a night for @Merihdemiral 💪— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 2, 2024
Merih Demiral is through to the quarter finals of EURO 2024, scoring a brace in Turkey’s 2-1 win 🆚 Austria
Congrats, Merih! 👏#EURO2024 #الأهلي pic.twitter.com/PXsbtHMIY8
تركيا تبلغ ربع نهائي "يورو 2024" بعد فوز مثير على النمسا.. فيديو
يذكر أن ميريح ديميرال (26 عاما) انتقل إلى صفوف نادي الأهلي السعودي خلال الموسم الماضي، قادما من نادي أتلانتا الإيطالي وقدم أداء مقبولا على مدار الموسم.
المصدر: وسائل إعلام
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