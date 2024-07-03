وأحرز ميريح ديميرال هدفي المنتخب التركي في مرمى نظيره النمساوي (2-1) خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في دور الـ 16 لـ"يورو 2024".

وافتتح اللاعب التركي التسجيل مبكرا لبلاده، قبل مرور أقل من دقيقة (57 ثانية) على بداية المواجهة، ليصبح مدافع الأهلي صاحب ثاني أسرع هدف بالبطولة والأسرع في الأدوار الإقصائية عبر تاريخها.

ونشر نادي أهلي جدة صورة لمدافعه ميريح ديميرال مرتديا الزي السعودي التقليدي بينما كان يحتسي القهوة السعودية.

وعلق الفريق السعودي على الصورة بالقول: "يا لها من ليلة

ميريح ديميرال يتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024، بعد تسجيل هدفين في فوز تركيا 2-1 على النمسا

مبروك يا ميريح!".

What a night for @Merihdemiral 💪



Merih Demiral is through to the quarter finals of EURO 2024, scoring a brace in Turkey’s 2-1 win 🆚 Austria



Congrats, Merih! 👏#EURO2024 #الأهلي pic.twitter.com/PXsbtHMIY8 — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 2, 2024

يذكر أن ميريح ديميرال (26 عاما) انتقل إلى صفوف نادي الأهلي السعودي خلال الموسم الماضي، قادما من نادي أتلانتا الإيطالي وقدم أداء مقبولا على مدار الموسم.

المصدر: وسائل إعلام