وقال ستيفن جيرارد في حديثه عبر قناة “إم بي سي مصر 2”: “أعلم إمكانيات زيزو لاعب الزمالك جيدا".

وتابع جيرارد: "زيزو لاعب رائع وهذا سبب متابعتي له، دون الحديث عن أسماء محددة، نحن في الدوري السعودي نبحث دائما عن اللاعبين المميزين".

وارتبط اسم زيزو، بالقدوم إلى الدوري السعودي في فترة سابقة حيث أبدى الشباب اهتمامه بضم اللاعب وتم تقديم عرض رسمي ولكن إدارة الزمالك تمسكت باستمرار اللاعب.

كما أشار مدرب أستون فيلا السابق، إلى أن محمود حسن تريزيجيغ لاعب رائع ومميز ولكن الإصابة أثرت على مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وأوضح ستيفن جيرارد، قائلا: "الإصابة هي ما أثرت على مشوار تريزيغية في الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا، ولكنه لاعب رائع ويتمتع بالاحترافية وعلاقتي به قوية".

المصدر: وسائل إعلام