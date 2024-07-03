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    الرياضة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 12:00 GMT

    الكشف عن تفاصيل عقد ستيفان بيولي مع الاتحاد السعودي

    حسم نادي الاتحاد السعودي ملف المدير الفني الجديد للفريق بتعاقده مع الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني السابق لميلان.

    الكشف عن تفاصيل عقد ستيفان بيولي مع الاتحاد السعودي
    AFP

    وكان الاتحاد أعلن مساء الثلاثاء، فسخ عقد مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي كان ممتدا حتى صيف 2025، بعد خروج الفريق خالي الوفاض الموسم الماضي.

    وكشفت صحيفة الرياضية السعودية اليوم الأربعاء، واحدة من تفاصيل عقد بيولي مع الاتحاد، إذ أشارت إلى أن العقد سيمتد لـ3 سنوات وهو ما يعد بالمفاجأة الصادمة خاصة في ظل عدم ترحيب الجمهور بالمدرب المخضرم وتوقع العديد لفشله ورحيله خلال الموسم القادم.

    وأفادت الصحيفة السعودية أن بيولي الذي رحل هذا الصيف عن تدريب ميلان بعد مسيرة امتدت منذ عام 2019، سيكون أول الواصلين إلى معسكر الاتحاد في إسبانيا، مشيرة إلى أن الصفقات الجديدة للفريق ستتم بالتنسيق بينه وبين رامون بلانيس المدير الرياضي للنادي.

    يشار إلى أن المدرب البالغ 58 عاما لم يستطع الفوز سوى بلقب واحد طوال مسيرته الكروية، التي شهدت عمله مع ما يزيد عن 10 أندية وامتدت لما يقرب الـ24 عاما، وهو لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022 مع ميلان.

    المصدر: "وسائل إعلام"

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