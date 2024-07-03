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    الرياضة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 11:37 GMT

    "عضة كلب" تبعد المصنفة الأولى عالميا في الغولف عن بطولة أرامكو

    بدأت اليوم الأربعاء منافسات سلسلة بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في لندن وتحديدا في نادي سنتشورين وسط منافسة واسعة لأفضل اللاعبات على مستوى العالم.

    وتستمر منافسات البطولة حتى الـ5 من يوليو الحالي، وتشهد البطولة مشاركة بطلات الغولف والمصنفات ضمن الأفضل على مستوى العالم في أقوى البطولات ومنها جولة السيدات الأوروبية.

    لكن تغيب عن البطولة المصنفة الأولى عالميا البطلة الأولمبية في الغولف الأمريكية نيلي كوردا التي أعلنت انسحابها بعد تعرضها عقب بطولة "كيه بي إم جي" للسيدات مؤخرا "لعضة كلب".

    وعلقت كوردا: "يؤسفني أن أعلن انسحابي فأنا أحتاج لتلقي العلاج والتعافي بشكل كامل لذلك اعتذر للمعجبين عن غيابي".

    وتبرز من بين الأسماء المشاركة في ميدان سلسلة بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، كابتن الفريق الفائزة في العام الماضي جورجيا هال وصاحبة الرقم القياسي أليسون لي، حيث ينتظرهما التحدي الأقوى خلال اليومين المقبلين.
    وتتطلع أليسون لي إلى تكرار رقمها القياسي لأقل عدد من الضربات مرة أخرى في الحدث الثالث من البطولة في لندن بالرغم من تحدي تقلب الطقس البريطاني إلا أنها تسعى للتكيف مع مجريات الأحداث.

    ومن بين أبرز الأسماء المشاركة تظهر النجمة الفائزة بالبطولات الكبرى هال، التي قادت فريقها للفوز بفارق ضربة واحدة العام الماضي وتعود إلى نادي سنتوريون مع طموح جديد لتحقيق فوز آخر في الجولة الأوروبية.

    وتشكل البطولة مرحلة مهمة للعديد من الأسماء خاصة اللواتي سينتقلن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 مما يجعلها محطة مهمة لتقديم مستويات عالية على مستوى التصنيف والنتائج.

    المصدر: RT

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