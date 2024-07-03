وكانت هناك انتقادات كبيرة لألمانيا على سوء تنظيم بطولة اليورو بتلك النسخة، ومن تلك الانتقادات تعامل الأمن الألماني مع الحدث.

وخلال مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ16، والتي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بركلات الترجيح وتأهله إلى ربع نهائي المسابقة القارية، التقطت الكاميرات ضرب أحد جماهير منتخب البرتغال.

ونشرت صحيفة ريكورد البرتغالية فيديو وكتبت: "تعرض أحد المشجعين للضرب والركل من قبل حراس الأمن في ملعب فرانكفورت أرينا خلال مباراة منتخب البرتغال مع سلوفينيا".

🚨 Um adepto foi agredido a soco e pontapé pelos seguranças da Arena de Frankfurt onde a Seleção Nacional defrontou a Eslovénia na noite desta segunda-feira#euro2024 pic.twitter.com/kXAl6Qw2C8 — Record (@Record_Portugal) July 2, 2024

وبحسب أحد الشهود، وقع الهجوم عندما حاول أحد المشجعين دخول منطقة الملعب بعد أن تم احتساب ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو، كما أن مشجعا ثانيا حاول منع زميله من دخول الملعب، وتم أيضا تقييده والهجوم عليه باللكمات والركلات من قبل عدد من حراس أمن الملعب.

من المقرر أن يلاقي المنتخب البرتغال نظيره منتخب فرنسا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو.

وسوف تقام المباراة على ملعب "فولكسبارك" في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

المصدر: "وسائل إعلام"