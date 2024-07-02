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    الرياضة
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 10:23 GMT

    نجم ريال مدريد المغربي يرفض عرضا ضخما من السعودية

    رفض المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، عرضا ضخما من أجل الانتقال لصفوف الدوري السعودي، خلال الموسم المقبل.

    نجم ريال مدريد المغربي يرفض عرضا ضخما من السعودية
    AFP

    ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، تلقى إبراهيم دياز، عرضا كبيرا من السعودية لمدة 4 سنوات مع راتب صاف يصل إجمالا إلى 100 مليون طوال مدة العقد".

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    وأضاف "الشيرنغيتو": "قرر دياز البقاء في ريال مدريد رغم علمه أن المنافسة ستزداد بشكل كبير على المشاركة في هجوم الملكي، ومن المحتمل أن يحصل على دقائق أقل، لكنه قرر المراهنة على الميرنغي".

    يذكر أن هجوم ريال مدريد انضم إليه كل من كيليان مبابي وإندريك هذا الصيف، بينما رحل خوسيلو ماتو، إلى الغرافة القطري.

    وخاض دياز 44 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم المنصرم، وأحرز 12 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

    المصدر: "وسائل إعلام"

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