ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، تلقى إبراهيم دياز، عرضا كبيرا من السعودية لمدة 4 سنوات مع راتب صاف يصل إجمالا إلى 100 مليون طوال مدة العقد".

Brahim Diaz wins MVP of the Match for his goal and assist in Real Madrid’s 3-0 victory against Cadiz. 💫🇲🇦pic.twitter.com/x2dekQYsJk — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 4, 2024

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وأضاف "الشيرنغيتو": "قرر دياز البقاء في ريال مدريد رغم علمه أن المنافسة ستزداد بشكل كبير على المشاركة في هجوم الملكي، ومن المحتمل أن يحصل على دقائق أقل، لكنه قرر المراهنة على الميرنغي".

يذكر أن هجوم ريال مدريد انضم إليه كل من كيليان مبابي وإندريك هذا الصيف، بينما رحل خوسيلو ماتو، إلى الغرافة القطري.

وخاض دياز 44 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم المنصرم، وأحرز 12 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

المصدر: "وسائل إعلام"