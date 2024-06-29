إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك في ثمن نهائي "يورو 2024" (فيديو)

توقفت مباراة دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2024 بين ألمانيا والدنمارك يوم السبت مؤقتا في وقت متأخر من الشوط الأول بسبب عاصفة قوية.

وأوقف الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر المباراة في دورتموند في الدقيقة 35 وأخرج اللاعبين من الملعب وسط أمطار غزيرة ورياح شديدة ورعد وبرق.

🚨Germany's match against Denmark have been suspended due to lightning⚡️ and bad weather Conditions⛈️ #EURO2024 | #GERDENpic.twitter.com/AbqrKsRyMd — XING SPORTS (@XlKing14) June 29, 2024

The storm has arrived ⛈️



Play has been suspended between Germany & Denmark until further notice.#Euro2024



🎥 @sebsbpic.twitter.com/WTyPUFN0JQ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 29, 2024

وكانت النتيجة متعادلة من دون أهداف قبل أن يطلق الحكم الإنجليزي صافرته داعيا اللاعبين لمغادرة الملعب.

وبعد توقف المباراة لحوالي نصف ساعة ريثما تهدأ الأمطار، عاد اللاعبون إلى أرضية الملعب للإحماء قبل أن يطلق الحكم من جديد صافرة معاودة اللعب.

المصدر: وكالات