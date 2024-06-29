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إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك في ثمن نهائي "يورو 2024" (فيديو)

الرياضة

إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك في ثمن نهائي
AP
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توقفت مباراة دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2024 بين ألمانيا والدنمارك يوم السبت مؤقتا في وقت متأخر من الشوط الأول بسبب عاصفة قوية.

وأوقف الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر المباراة في دورتموند في الدقيقة 35 وأخرج اللاعبين من الملعب وسط أمطار غزيرة ورياح شديدة ورعد وبرق.

وكانت النتيجة متعادلة من دون أهداف قبل أن يطلق الحكم الإنجليزي صافرته داعيا اللاعبين لمغادرة الملعب.

وبعد توقف المباراة لحوالي نصف ساعة ريثما تهدأ الأمطار، عاد اللاعبون إلى أرضية الملعب للإحماء قبل أن يطلق الحكم من جديد صافرة معاودة اللعب. 

المصدر: وكالات

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